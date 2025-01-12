شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلي بدوري الأبطال وموعد لقاء بلوزداد وأورلاندو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 12:05 م

يستعد نادي بلوزداد الجزائري لمواجهة نارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مواجهة أورلاندو و شباب بلوزداد الجزائري

يستضيف ملعب أورلاندو المواجهة النارية بين فريق شباب بلوزداد وأورلاندو بيراتس فى الثالثة عصر اليوم، الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الاهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا. ليتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وشباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب استاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

إذا فاز أورلاندو بايرتس أو تعادل مع شباب بلوزداد سيضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي دون النظر لنتائج باقي المباريات.

أما فى حال فوز شباب بلوزداد على أورلاندو سيكون الأهلي بحاجة للتعادل أو الفوز على أورلاندو بايرتس ليضمن التأهل دون النظر لنتيجة مباراة بلوزداد واستاد أبيدجان.

ويحتاج الأهلي للفوز على أورلاندو بايرتس دون النظر لنتيجة أي مباراة أخرى ليتأهل في صدارة المجموعة.

الحالة الوحيدة التي يخرج بها الأهلي من البطولة هى فوز شباب بلوزداد على أورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان مع خسارة الأهلي من أورلاندو بايرتس.

وفي تلك الحالة سيصبح رصيد بلوزداد 12 نقطة وأورلاندو 11 والأهلي 10.

وفي حال تعادل بلوزداد مع أورلاندو وفوزه على استاد أبيدجان مع خسارة الأهلي من أورلاندو سيتأهل الأهلي بشكل مباشر أيضا لدور ربع النهائي.

في تلك الحالة سيتعادل الأهلي فى النقاط مع شباب بلوزداد الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة، وبالتالي سيتأهل الأحمر في المركز الثاني من المجموعة.