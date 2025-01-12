شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمصري أمام إنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي النادي المصري ، فى السادسة مساءً، مع إنيمبا النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكوناً من:

حراسة المرمى: محمود جاد

رباعي خط الظهر: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي ، حسن علي

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي ،خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف

الهجوم: صلاح محسن

وتضم قائمة المصري لمباراة أنيمبا 23 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع: باهر المحمدي ، محمد دبش ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، حسن علي ، أحمد عيد، خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم ، كريم بامبو ، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي، وغاب عن المصري في مباراة الليلة مل من، كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كريم بامبو وأمادو باه وسمير فكري لأسباب فنية.

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وأنيمبا، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري فاز في مستهل مشواره بدور المجموعات على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً في الجولة الرابعة أمام الزمالك.