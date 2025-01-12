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طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا فى أنجولا بسبب التقلبات الجوية ..صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق ـ لبنى عبد الله

الأحد، 12 يناير 2025 06:59 ص

بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة فى لواندا العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، من أجل المبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.

بيراميدز (1)

لاعبو بيراميدز

بيراميدز (2)

اللاعبون 

بيراميدز (3)
بعثة فريق بيراميدز 

 

بيراميدز (4)
رمضان صبحي

 

بيراميدز (5)
احمد توفيق واسامة جلال

 

بيراميدز (6)
لاعبو بيراميدز 

 

بيراميدز (7)
اللاعبون 

 

بيراميدز (8)
لاعبو بيراميدز 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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