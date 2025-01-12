شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب تحديد ملعب مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد الدولة المستضيفة لمباراة منتخب مصر الأول المقبلة أمام إثيوبيا، المحدد لها شهر مارس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

تأتي تحركات اتحاد الكرة نظرا لأن منتخب إثيوبيا يخوض مبارياته الرسمية خارج أراضيه، بقرار من الكاف، بسبب عدم صلاحية ملاعب إثيوبيا لاستضافة المباريات الدولية الرسمية.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة لأول ارتباطاته الرسمية في عام 2025، والتي ستكون أمام منتخب إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.