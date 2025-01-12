شكرا لقرائتكم خبر عن موقف علي معلول من القيد فى الأهلي خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي الموقف الطبي النهائي للنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من أجل تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ويرغب الأهلي في قيد معلول خلال يناير الجاري، خاصة بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله الأخيرة وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن شهرين، لاسيما بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة للإصابة، ما يعني وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق تُسهّل مهمة قيد النجم التونسي لكن الأزمة حالياً تتمثل في حالة اللاعب الطبية.

وعاد علي معلول للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي لكن تناثرت أنباء حول معاناة اللاعب من إصابة جديدة في السمانة ، وسط أنباء حول تجدد شكوى النجم التونسي من آلام في أكيلس.

إدارة الأهلي ترغب في قيد علي معلول خلال يناير الجاري، حتى لو كان يحتاج عدة أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات، حيث إنه مازال قادراً على قيادة الجبهة اليسرى للفريق مع يحيى عطية الله وله دور قيادي داخل الملعب، كما أنه أحد اللاعبين المُخلصين بالفريق ويؤدي بحماس وإصرار.

ورغم تحفّظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قيد معلول في يناير الجاري إلا أن الإدارة ترغب في قيد النجم التونسي، وإن كان ذلك سيتوقف على حالة اللاعب الطبية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقتين أجنبيتين على أقل تقدير بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية تراجع مستوى بعض اللاعبين وحاجته إلى تدعيمات قوية بصفقات محلية وأجنبية.