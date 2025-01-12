شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس، في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من، ناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة، بينما تعافى المغربى محمود بنتايج الذى قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، كما أصبح محمد السيد جاهزًا للمشاركة بعد انتهاء مرحلة التأهيل.

كما تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للإصابة في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر، وأثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية، قبل أن يطمئن الجهاز الطبي على جاهزيته ومشاركته في المران الختامي قبل مباراة بلاك بولز.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.