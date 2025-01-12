شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر قرار أكرم توفيق النهائى قبل غلق باب المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو النادى الأهلى القرار الأخير لـ أكرم توفيق لاعب الفريق بشأن تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما قدم النادى للاعب العرض الأخير خلال الفترة الماضية، ويتضمن الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو أكبر عرض مالي ينوي الأهلي تقديمه للاعب.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في القلعة الحمراء إن إدارة النادي تُقدّر أكرم توفيق وتثق في إمكانياته الفنية، وكونه من اللاعبين المُخلصين الذين يؤدون بحماس وإصرار مع الفريق، لكن هذا لا يعني الاستجابة لشروطه المالية المُبالغ فيها.

وكشف المصدر أن الأهلي لا تشغله العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية مؤخراً وصلت للاعب من أندية مصرية وخليجية. وشدد المصدر على أن الأهلي قدم عرضه الأخير لـ أكرم توفيق من أجل التجديد وينتظر رد اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل التجديد أو إغلاق هذا الملف.

وينتهي عقد لاعب الوسط بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق مع أي ناد آخر في يناير الجاري، على أن ينتقل له الصيف المقبل، وتلقى عرضاً مغرياً من نادى الشمال القطري للانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وانضم أكرم توفيق، البالغ من العمر 27 عاما، لصفوف الأهلي عام 2016 قادما من إنبي، وخرج للإعارة إلى الجونة قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى.

وفي عام 2020 تحول أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب إصابة محمد هاني ، ومنذ ذلك الحين ويلعب أكرم توفيق في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب.