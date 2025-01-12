شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى إصابة عطية الله بالأهلي وموقف أكرم توفيق ومحاولات لضم مهاجم إشبيلية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولى النادي الأهلي زيادة العرض المالي المُقدم لـ أكرم توفيق لاعب الفريق لأكثر من 18 مليون جنيه فى الموسم، وأصر مسئولو النادي على تجميد عرض الأهلي عند هذا المبلغ.

وقال محمد الليثى، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر أون سبورت إف إم، "قرر مسئولو الأهلي عدم التحدث مرة ثانية مع أكرم توفيق بخصوص التجديد، بعدما طلب اللاعب زيادة العرض إلى 30 مليون جنيه فى الموسم، بدعوى أنه يمتلك عرضاً من نادي الشمال القطري مقابل مليون دولار سنوياً".

وفجر محمد الليثى مفاجأة كبرى بالتأكيد على أن المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق قد يحتاج إلى أربعة أشهر حتى يعود للمباريات الرسمية مع الفريق، وليس شهراً ونصف مثلما أعلن النادي مؤخراً.

وأكد الليثى أن إصابة يحيى عطية الله فى الوجه قوية وخطيرة وتحتاج إلى فترة طويلة للتعافي منها بشكل تام، خاصة أن منطقة الوجه مُعرضة دائماً للاحتكاك، لذا لابد من السلامة التامة.

وأشار محمد الليثى إلى أن اللاعب المغربي سيكون حذراً للغاية خلال مشاركته في التدريبات والمباريات، لذا يرغب فى التعافي الجيد من الإصابة، ومن هنا سيكون بحاجة إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات دون خطورة أو أزمات.

وأجرى اللاعب المغربي جراحة الخميس الماضي لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة بالدوري.

وكشف الليثى أن الأهلي قرر رفع العرض المالي لشراء النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم إشبيلية الإسباني إلى 3 ملايين دولار، يتم دفعها على مرتين، بعدما سبق وقدم مسئولو القلعة الحمراء عرضاً بقيمة مليوني و200 ألف دولار لإتمام الصفقة، قائلا، "يرغب النادي الإسباني في بيع لاعبه النيجيري مقابل 6 ملايين دولار، وهو العرض الذي يراه الأهلي كبيراً للغاية ويفوق ميزانيته، ويأتي قرار إدارة الأهلي برفع قيمة صفقة مهاجم إشبيليه بعدما نال المهاجم النيجيري إعجاب الجميع في القلعة الحمراء ، ويتطلع النادي للوصول إلى إتفاق مع إدارة إشبيليه لحسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء ".

وأضاف محمد الليثى، "انضم كيليتشي إلى إشبيلية في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2026، وشارك في 11 مباراة وسجل 3 أهداف ".