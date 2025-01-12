شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يبحث عن أول انتصار فى الدوري أمام سموحة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد الإسكندرية مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، عندما يحل مودرن سبورت، فى السابعة مساءً، ضيفاً على فريق سموحة، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

وكان فريق سموحة خسر أمام الأهلي مؤخراً بثنائية نظيفة، فيما تلقى مودرن سبورت هزيمة اعتبارية هي الأولى من نوعها أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، وذلك بعدما خالف مسئولو مودرن سبورت اللوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب أمام الدراويش.

وحصد فريق سموحة 5 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في مشوار الدوري، حيث فاز الفريق السكندري في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.

بينما على الجانب الآخر، يقدم مودرن سبورت واحدة من أسوأ انطلاقاته في مسابقة الدوري، فمازالت خانة الانتصارات صفرية بعد خوض 7 جولات، حيث تعادل مودرن سبورت في 5 مباريات وخسر مباراتين، واكتفى بحصد 3 نقاط فقط ليستقر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 9 أهداف من بينهم 3 أهداف اعتبارية في مواجهة الإسماعيلي الماضية.