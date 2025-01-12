شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يتصدر قائمة غيابات المصري عن مواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض مواجهة قوية أمام إنيمبا النيجيري فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السادسة مساءً، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وتضم قائمة المصري لمباراة إنيمبا 23 لاعبًا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع: باهر المحمدي ، محمد دبش ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، حسن علي ، أحمد عيد، خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم ، كريم بامبو ، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وغاب عن المصري في مباراة الليلة مل من، كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كريم بامبو وأمادو باه وسمير فكري لأسباب فنية.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب الجزائري من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، كما عاد باهر المحمدي إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة الركبة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة المصري وأنيمبا للطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.