شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وكان الجهاز الفني لفريق غزل المحلة ، بقيادة شوقي غريب ، أغلق صفحة كأس مصر بعد التأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وذلك استعداداً لاستكمال مشوار الدوري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز فى الرابعة مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.