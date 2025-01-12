شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيرى يقترب من الرحيل عن الزمالك.. وفرصة أخيرة لـ عمر فرج والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى أن رحيل التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك هو السيناريو المنتظر خلال الساعات المقبلة، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على 600 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وتقديمه شكوى رسمية ضد النادي، وينتظر أن يحسم الزمالك فى الأيام المقبلة صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بناءً على توصية السويسري كريستيان جروس المدير الفني.

وقال محمد الليثى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قرر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بشكل نهائي استمرار المهاجم حسام أشرف، الذي أصبح المهاجم الأول فى تشكيل جروس داخل الزمالك في المباريات الأخيرة، بينما ينوي المدرب السويسري بقاء حسام أشرف وناصر منسي مع الزمالك، مع منح الفلسطيني عمر فرج فرصة أخيرة قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل فى الميركاتو الشتوي".

وأكد محمد الليثى استقرار إدارة الزمالك على رفض رحيل أي لاعب مجاناً فى ميركاتو الشتاء الجاري، والسعى وراء تسويق اللاعبين المرفوض استمرارهم من جانب كريستيان جروس أملا فى ضخ سيولة مالية في خزينة النادي يمكن الاستفادة منها في دعم صفوفه بصفقات جديدة.