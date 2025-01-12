شكرا لقرائتكم خبر عن نورا سمير تقود طاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء إثيوبيا وزامبيا بتصفيات مونديال الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطاقم تحكيم مصري بقيادة نورا سمير إدارة مباراة منتخبي إثيوبيا وزامبيا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا.

طاقم التحكيم المصري يضم نورا سمير: حكم ساحة، مي حسن: مساعد أول، وجمالات أحمد: مساعد ثاني، شاهندة المغربي: حكم رابع.

تُقام المباراة الجمعة 17 يناير 2025، على ملعب بيكا في أديس أبابا، إثيوبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواصل طاقم التحكيم النسائي المصري الظهور المميز في البطولات الإفريقية والدولية، بفضل الأداء الرائع والخبرات الكبيرة.

يأتي هذا التكليف تأكيدًا على مكانة التحكيم النسائي المصري ودوره المميز في تعزيز صورة الكرة الإفريقية والعربية عالميًا.