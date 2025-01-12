شكرا لقرائتكم خبر عن المصري فى مهمة حسم التأهل أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السادسة مساءً، يحل النادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر ضيفاً على إنيمبا النيجيري، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري للفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، وتعتبر مباراة الليلة بمثابة عنق زجاجة للفريق البورسعيدي، ففي حال الفوز يضمن المصري تأهله بنسبة كبيرة إلى ربع النهائي.

وتضم قائمة المصري لمباراة إنيمبا 23 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة، خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن علي، أحمد عيد، خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي، وغاب عن المصري في مباراة الليلة مل من، كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كريم بامبو وأمادو باه وسمير فكري لأسباب فنية.

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وأنيمبا، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير"، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد"، فيما يقوم "أحمد حسن حسين" بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري فاز فى مستهل مشواره بدور المجموعات على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً في الجولة الرابعة أمام الزمالك.