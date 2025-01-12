شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يريد استمرار معلول وكولر يحسم مصيره اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن المدير الفنى النادي للأهلى مارسيل كولر سيحسم مصير قيد التونسى على معلول فى القلعة الحمراء اليوم.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن مجلس الأهلى يريد الإبقاء على معلول، ولكن الأمر فنياً فى يد السويسرى مارسيل كولر الذى سيبلغ الإدارة به اليوم.

وحرص التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي على إقامة مأدبة غداء لجهاز الكرة بالمارد الأحمر على هامش مران اللاعبين المستبعدين من رحلة كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان مؤخرا. وسادت العزومة أجواء أسرية للغاية في ظل حالة الحب التي تربط النجم التونسي وجميع العاملين في الأهلي.

وفرض التونسي علي معلول لاعب الأهلي نفسه على سطح الأحداث في الشارع الكروي الأهلاوي، بعدما زاد الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، سواء بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري أو استمرار رفع اسمه من القائمة ليُسدل الستار على مشواره مع القلعة الحمراء، ونستطلع فى السطور التالية التساؤلات والاستفسارات الخاصة بموقف علي معلول مع الأهلي.