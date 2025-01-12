شكرا لقرائتكم خبر عن "مصاصة" إمام عاشور و"كورة الهاتريك".. أبرز صور عودة الأهلى من كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صوراً من وصول بعثة الفريق فجر اليوم ،الأحد، إلى القاهرة قادمة من كوت ديفوار عقب الفوز على استا أبيدجان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأظهرت الصور لاعبي الأهلي، يرتدون غطاء خفيف للوقاية من البرد، كما ظهر امام عاشور صاحب ثلاثية الأهلي في مباراة الأمس وهو يضع "مصاصة" في فمه، كما حمل امام عاشور الكرة التي سجل بها ثلاثة أهداف أمس "هاتريك" وعليها توقيع لاعبي الفريق والجهاز الفني.



عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار

عمرو السولية



كولر



وصول بعثة الأهلي مطار القاهرة



مارسيل كولر



عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار



قفشة



كورة الهاتريك مع بعثة الأهلي فى مطار القاهرة



عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار

سامي قمصان سامي قمصان



رامي ربيعة



بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة



لحظة وصول بعثة الأهلي من كوت ديفوار



وصول بعثة الأهلي مطار القاهرة

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بـ استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.