شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى في مباراة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويستمر غياب المغربى يحيى عطية الله عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية عقب تعرضه للإصابة فى مباراة سموحة الاخيرة بالدوري وغاب عن المارد الاحمر فى مباراة إستاد أبيدجان الايفواري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم اقتراب عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق بالموسم الحالى وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير.

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.