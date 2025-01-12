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الأحد، 12 يناير 2025 08:00 ص

أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز ، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة ساجرادا الانجولى التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد 11 نوفمبر فى أنجولا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة الأربعاء المقبل بالدوري المصري، ثم مواجهة دجوليبا المالى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز القادمة فى دورى أبطال أفريقيا أمام دجوليبا المالى

يستعد بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي، بالجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 3 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.