شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلاك بولز.. شلبي وأشرف وزيزو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 10:45 ص

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري جروس المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.