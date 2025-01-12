شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواجه الكاميرون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 17 عاما ،بقيادة مصطفى منير المدير الفني، نظيره الكاميروني في تصفيات كأس العالم القادمة التي يستضيفها المغرب، ويقام لقاء العودة يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.

واختار المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة المرتقبة، وتضم القائمة كلا من:

فى حراسة المرمى كنزى محمد جمال، كابر سعيد ومليكة الخولي واللاعبات ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عوده، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ولوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى منير المدير الفني ونشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، أيمن حافظ مديرا ادارياً، ديمة محمد إدارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل وحسنى نصر مسؤول المهمات.