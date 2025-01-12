شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات موقف زيزو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الاتفاق السعودى أرسل عرضاً بـ مليون ونصف المليون دولار لإعارة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الـ6 أشهر المتبقية فى تعاقده.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن رجل الأعمال ممدوح عباس أبلغ إدارة الزمالك مساهمته بقوة فى تجديد تعاقد زيزو.

وأشار شوبير إلى أن الزمالك سيستطلع رأى زيزو فى عرض الإعارة مع التوقيع على التجديد.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك مؤخرا، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تلقى عرضًا من الاتفاق السعودى منذ 5 أيام، عن طريق أحد الوكلاء من أجل استعارة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الكروي الأول لمدة 6 اشهر، وأن إدارة الزمالك لم تناقش العرض منذ أن قدمه وكيل اللاعبين، وأبلغته بأن العرض سيكون تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الإدارة بنسبة كبيرة سترفض إعارة اللاعب.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق السعودى عرض استعارة زيزو مقابل مليون ونصف المليون دولار، مع وضع بند بأحقية الشراء مقابل 3.5 مليون دولار بعد انتهاء مدة الإعارة، إلا أن إدارة الزمالك لم تلتفت للعرض من الأساس.