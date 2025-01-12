شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطى، منذ قليل إلى القاهرة قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على استاد أبيدجان مساء أمس، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها أمام عاشور هاتريك.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك، وفي 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.