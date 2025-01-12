شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري وإنيمبا النيجيري فى مجموعات الكونفدرالية قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية مواجهة قوية تجمع بين النادي المصري وإنيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، وتعتبر مباراة الليلة بمثابة عنق زجاجة للفريق البورسعيديؤ ففي حالة الفوز يضمن المصري تأهله بنسبة كبيرة إلى ربع النهائي.

مشوار المصري في دور المجموعات

بدأ النادي المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر من الزمالك بنتيجة 1-0، ثم تعادل في الجولة الرابعة مع الزمالك سلبياً.

مشوار إنيمبا النيجيري

استهل أنيمبا النيجيري مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة أمام المصري في القاهرة بنتيجة 2-0، ثم تعادل على أرضه مع الزمالك بنتيجة 2-2، قبل أن يخسر من بلاك بولز بنتيجة 3-0، وفي الجولة الرابعة فاز أنيمبا على بلاك بولز بنتيجة 4-1.

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وأنيمبا، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.