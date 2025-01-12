شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق طلائع الجيش اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى كأس مصر، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات أمس عقب الخسارة من سيراميكا أيضاً، ولكن بالدوري المصري، وألغى الجهاز الفنى فكرة إقامة مباراة ودية بعد تحديد موعد مباراة دور الـ"16" بكأس مصر.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سيراميكا الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بكأس مصر.

ومن المقرر أن يصحح بسيونى أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سيراميكا بالدوري أملا فى عدم تكرارها مجدداً.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.