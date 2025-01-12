شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدرج بلاك بولز الليلة لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس ، في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد توصلوا لاتفاق مع بلاك بولز لنقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع إقامة اللقاء في موزمبيق نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

ويخوض الزمالك مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 5 نقاط، ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته، بغض النظر عن مباراته الأخيرة بالجولة السادسة أمام إنيمبا النيجيري الأحد المقبل.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من ناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة بينما تعافى المغربى محمود بنتايج الذى قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، كما أصبح محمد السيد جاهزًا للمشاركة بعد انتهاء مرحلة التأهيل.

ومن جانبه طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التحقيق الفوز الليلة لضمان تصدر المجموعة قبل لقاء الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

في المقابل، أكد هيلدر دوراتي، المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، أن فريقه يستعد لمواجهة الزمالك في القاهرة بدلاً من ملعبه في موزمبيق، مشيرًا إلى أن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية والعبور للدور المقبل.

وقال دوراتي في تصريحات صحفية: "للأسف سنواجه الزمالك على ملعبه وليس على ملعبنا، كنا نرغب في اللعب وسط جماهيرنا للحفاظ على حظوظنا".

وأضاف: "ولكن الواقع حاليًا إننا سنلاعب الزمالك في القاهرة، والشيء الجيد أن لدينا حظوظ في التأهل، ونرغب في كتابة التاريخ أمام الزمالك".

وتابع: "لدينا لاعبين مميزين ونرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، سنلعب في مصر مباراتين أمام الزمالك والمصري، وسبق لنا اللعب في مصر، فالأجواء في بلاد الفراعنة ليست غريبة عنا".