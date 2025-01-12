شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة العاشرة بعد لدغة أزارو والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 12 يناير 2018 ، توج الأهلي بطلا للسوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه بعدما فاز على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت باستاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

هدف تتويج الأهلي جاء فى الدقيقة 100 بعد خطأ كارثي من أحمد مسعود حارس المصري.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى السابق وليد أزارو، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلي والمصري لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.