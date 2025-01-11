الامارات | نقطة بطعم الخسارة للوحدة والجزيرة والوصل.. وفوز الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد 24 ساعة من التنازل عنها لصالح شباب الأهلي، وذلك بعد تغلبه على خورفكان بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ12، التي شهدت تعادل الجزيرة مع الوحدة من دون أهداف، وهي النتيجة نفسها لمباراة الوصل وبني ياس.

فوز قاتل

ونجح الشارقة في العودة مجدداً إلى درب الانتصارات بفوز قاتل حققه على ضيفه خورفكان ليرفع رصيده إلى 31 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر شباب الأهلي، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وانتظر "الملك" حتى الدقيقة 89، حينما تمكن البديل تايرون كونراد، من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، من صناعة البديل الآخر باكو ألكاسير الذي استغل خطأ دفاعياً ووزع كرة عرضية على بوابة المرمى أسكنها كونراد في الشباك.

وقدم الشارقة أقل مبارياته هذا الموسم، وظهر معظم لاعبيه خارج نطاق الخدمة وخصوصاً الثلاثي كايو لوكس، وفراس بالعربي، وعثمان كمارا، إذ غابت الخطورة باستثناء بعض المحاولات الفردية التي لم يُكتب لها النجاح، في وقت قدم فيه خورفكان أداءً مثالياً وأغلق المنافذ المؤدية لمرمى الحارس أحمد الحوسني مع الاعتماد على التحولات التي أرهقت دفاع الشارقة.

تدخلات "الفار"

وانتهت موقعة الجارين الجزيرة والوحدة من دون أهداف، بعد مباراة كان فيها "الفار" هو العنوان الرئيس لأبرز أحداث الشوط الأول، بعدما حرم الجزيرة من التقدم بعد هدف سجله فينسيوس ميلو من ضربة رأسية إثر عرضية جامسا، لكن "الفار" اكتشف وجود خطأ على رامون ميريز ضد أحد مدافعي الوحدة.

وعاد "الفار" ليلغي قراراً احتسبه الحكم أحمد سالم بوجود ضربة جزاء لمصلحة الوحدة، بعد أن لمست الكرة يد المدافع خليفة الحمادي، بعدما تبين أن الكرة لمست يد المهاجم عمر خربين قبل أن يُسدد ويمنعها مدافع الجزيرة.

وواصلت "الفار" تداخلاته في الشوط الثاني فأعطى الحكم الضوء الأخضر للحكم بمنح مدافع الوحدة علاء الدين زهير البطاقة الحمراء، وإلغاء البطاقة الصفراء التي كان قد أشهرها له في البداية بعد تدخل خشن ضد برونو دي أوليفيرا.

وجاءت المواجهة حماسية ومفتوحة على كل الاحتمالات من جانب الفريقين لحصد النقاط الثلاث، فتحصل الوحدة على فرص عدة كان أبرزها ضربة ثابتة من مكان مميز على حافة الصندوق سددها عمر خريبين فوق العارضة، كما هدد نبيل فقير مرمى الحارس راشد علي بتسديدة علت العارضة.



نقطة أولى

وحصد بني ياس أول نقطة له في بداية العهد الجديد مع مدربه الروماني دانيال إيسايلا بعدما فرض التعادل من دون أهداف على مضيفه الوصل.

وجاء الشوط الأول هادئاً ومن دون أي أحداث تُذكر، لكن الفرص حضرت بشكل بارز في الحصة الثانية، إذ ردت العارضة تسديدة قوية أطلقها لاعب "السماوي" لازار ماركوفيتش، وتعامل القائم مع تسديدة مماثلة للاعب الوصل فابيو ليما.

وكانت الفرصة الأبرز في المباراة من انفراد لمهاجم بني ياس، يوسف نياكاتي لكن أنقذها الحارس خالد السناني.