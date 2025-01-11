شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن ضم عادل بولبينة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

صرف مسئولو نادى الزمالك النظر عن ضم جناح فريق بارادو الجزائري عادل بولبينة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد نما إلى علمهم أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا، وليس لديه نية في الانتقال إلى الأبيض.

ويرفض مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع لاعب دون إبداء رغبته فى ارتداء قميص نادى الزمالك ترسيخاً لفكرة أن هذا الأمر سيصب فى مصلحة الفريق، ويخلق نوعاً من روح الجماعية داخل الفريق، ويرسخ لمبدأ الانتماء.

ويبلغ بولبينة من العمر 21 عاماً ويجيد اللعب في مراكز الجناحين والمهاجم، ويتمتع بالمهارة الفنية والقدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف.

في سياق مختلف، اتفق مسئولو نادى الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على خريطة صفقات الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبلغوه أن التدعيم فى هذه الفترة سيكون فى أضيق الحدود.

وأبلغ مسئولو نادى الزمالك المدرب بأن التدعيم سيكون فى حدود صفقتين على الأكثر وسيكونوا وفقاً لاحتياجاته فى المراكز التى يطلبها نظرا لضيق الوقت،وبسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادي الأبيض فى الفترة الحالية.

كما طمأن مسئولو نادى الزمالك المدرب على المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وأنه سيتم صرفها فى أقرب وقت حتى يتم فرض حالة من الاستقرار على الفريق الكروي، ودعمهم معنوياً خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة فى مختلف البطولات.