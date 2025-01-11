شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم عطية الله وداري.. غياب 11 لاعبا عن الأهلي أمام استاد أبيدجان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم، السبت، مباراة صعبة فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان بمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر غيابات بالجملة بين صفوفه آخرها الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري للإصابة، بجانب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتغيب عن القائمة علي معلول لعدم القيد، وحمزة علاء كريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله للإصابة، فضلا عن محمود كهربا للرحيل إلى الدوري الليبي.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

من جانبه أكد ألكسندر لافيت، المدير الفني لاستاد أبيدجان الإيفواري، أن فريقه يخشى مفاجآت الأهلى حامل اللقب ويسعى لتعويض خسارته في القاهرة برباعية قائلا، "نحن في مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلي، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على الخبرات الافريقية الكافية".

وأضاف ألكسندر لافيت، "فريقنا لم يشارك في دوري أبطال إفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن نرغب في إثبات أنفسنا".