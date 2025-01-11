شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى أبرز غيابات بيراميدز أمام ساجرادا الليلة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا عن بيراميدز في مباراة ساجرادا الليلة بسبب الإصابة، كما يغيب محمد حمدى بعدما فضل الجهاز الطبي إستبعاده من اللقاء بسبب إصابته في عضلات البطن.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كلا من: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ ، وفى خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا وفى خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.