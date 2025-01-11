شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 7 لاعبين عن الإسماعيلى فى مباراة البنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي، في الرابعة مساءً، في مواجهة مثيرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في مباراة قوية، حيث يبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه بجدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويفتقد فريق الإسماعيلي ، بقيادة حمد إبراهيم، 7 لاعبين أمام البنك الأهلى هم محمد عمار لإصابته بنزلة برد، وأحمد الشيخ لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى الحارس عبد الله جمال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر، محمد زيدان، محمد وجدى لأسباب فنية.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد فى حراسة المرمى، عماد حمدى، محمد نصر، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، خالد النبريصى، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، محمد خطارى، عبدالله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، حسن صابر، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إيريك تراورى.

وكان البنك الأهلي فاز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف في عقر داره، بينما فاز الإسماعيلي على مودرن سبورت بنتيجة بثلاثية نظيفة "اعتبارياً"، بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب في مواجهة الدراويش.

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في مباراتين وتعادلوا في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 9 نقاط بعد الفوز الاعتباري على مودرن سبورت، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، وفاز الدراويش في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.