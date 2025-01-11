شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني خفيف للأهلي بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي تقام مساء اليوم.

يأتي المران البدني الخفيف الذي يقام ظهر اليوم، ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.