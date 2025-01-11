شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام استاد أبيدجان.. الشحات وعاشور وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرمع استاد أبيدجان الإيفواري، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام استاد أبيدجان مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.