شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام ساجرادا.. مصطفى فتحى وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق ساجرادا الانجولى في الجولة الخامسة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام ساجرادا الأنجولى مكوناً من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر، كريم حافظ، أحمد سامي، طارق علاء

خط الوسط: رمضان صبحي، وليد الكرتي، إبراهيم عادل، بلاتى توريه، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.