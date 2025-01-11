شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برئاسة محمد الدماطي، إلى القاهرة مباشرة عقب خوض مباراة استاد أبيدجان الإيفواري فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تغادر بعثة الفريق ملعب فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة إلى مطار أبيدجان مباشرة، عبر طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.