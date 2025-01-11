شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويشرح كولر، خلال المحاضرة، المهام المطلوبة من كل لاعب ومراجعة خطة اللعب قبل التحرك إلى استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.