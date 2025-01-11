شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يخضع للكشف الطبى فى قطر اليوم ويشارك ضد النصر الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى للفحص الطبي اليوم، السبت، بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، بعد توقيعه عقد انتقاله لصفوف نادى قطر القطري لمدة 6 أشهر رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولن يتمكن بيرسى تاو من المشاركة مع فريقه الجديد فى مباراة الدحيل القطري المقرر لها غداً الأحد بالجولة الثانية عشرة من الدوري القطري بسبب إجراءات التوقيع والكشف الطبى.

بيرسي تاو سيكون قادرا على خوض المواجهة التي ستجمع قطر القطري مع النصر الإماراتي في 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف ، ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

ويحتل فريق قطر المركز الـ11 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط.

تعاقد الأهلى مع بيرسى تاو من برايتون الانجليزى لمدة أربعة مواسم، وذلك فى 26 أغسطس 2021.

وتصدر بيرسي تاو قائمة بيتسو موسيماني مدرب الأهلى وقتها والتي طلبها من الإدارة لتدعيم الفريق الأول فى الموسم الجديد، خاصة أنه دربّه قبلها فى صن داونز.

ولم يظهر بيرسى تاو بصورة مميزة في فترة ولاية موسيمانى بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته، ولكن ساهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تطوير أداء بيرسي تاو ليصبح من الأعمدة الرئيسية للمارد الأحمر، ويجاور لمحمود كهربا في ثنائية قوية حسمت مباريات كثيرة للأهلى أبرزها مباراة الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد في رادس بتونس سجلها بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً.

وشارك بيرسى تاو مع الأهلى في 126 مباراة بكل البطولات ونجح فى تسجيل 30 هدفاً وصنع 14.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي مرة. وحصل أيضا على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.

ومع الأهلى توج بيرسى تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية بعد مساهماته في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها في مشوار تتويج الأهلي بالبطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب إفريقيا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار يناير الماضى.