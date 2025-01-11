شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه سلوفاكيا اليوم فى بطولة إسبانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة ودية أمام نظيره السلوفاكي مساء اليوم، السبت، فى إطار تحديد مراكز بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم دورة إسبانيا الودية منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا.

وخسر منتخبنا الوطنى فى دورة إسبانيا أمام النرويج، قبل الفوز على رومانيا ليواجه الأرجنتين على تحديد المراكز.

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج ،خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير الجاري قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.