شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تطبيق تقنية الفار فى مباريات دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة، تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024- 2025، والاتجاه الأقرب هو تطبيق التقنية منعاً لحدوث أزمات بسبب أخطاء الحكام وأهمية وجود التقنية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الخميس 16 يناير 2025 .

وتشهد مباريات هذا الدور مواجهات قوية ومثيرة بين الأندية، حيث تسعى الفرق لتقديم أفضل ما لديها للتأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب وتبدأ مواعيد المباريات يوم الخميس 16 يناير 2025 بمباراة إنبي و الإسماعيلي ، ثم الجمعة 17 يناير مباراتي سيراميكا × طلائع الجيش و سموحة × زد إف سي ، ثم الإثنين 3 فبراير مباراة تيم إف سي × الجونة ، و 7 مارس 2025 مباراة البنك الأهلي × الفائز من دجلة والمصري –ومباراة الزمالك × مودرن سبورت ثم تختتم المباريات يوم السبت 8 مارس بالفائز من المنصورة وبيراميدز × المقاولون العرب – ومباراة غزل المحلة × فاركو.