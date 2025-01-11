شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مهمة جديدة أمام استاد أبيدجان الإيفواري في دوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على استاد أبيدجان فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، في مباراة صعبة للمارد الأحمر الذى يتطلع لاستعادة الانتصارات الأفريقية بعد الخسارة بهدف دون من شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الماضية.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتصدر أورلاندو بيراتس ترتيب هذه المجموعة برصيد 8 نقاط وخلفه الأهلي برصيد 7 نقاط ثم بلوزداد برصيد 6 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان برصيد نقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على استاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد بالجولة الماضية.

فيما بدأ إستاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية مقابل هدفين في القاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم تعادل مع أولاندو بيراتس بهدف لكل فريق ثم خسر من أورلاندو بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويتطلع الأهلي لتكرار تفوقه على استاد أبيدجان بعد الفوز بالقاهرة بنتيجة 4-2، وهو ما يسهل حامل اللقب في التأهل لربع النهائي بل قد يحسم الأمور رسمياً حال فوز أورلاندو على بلوزداد.

من جانبه طالب كولر لاعبى الاهلى باستعادة الانتصارات لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتعويض الخسارة في الجولة الأخيرة. ويعاني الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر غيابات بالجملة بين صفوفه آخرها الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري للإصابة بجانب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتغيب عن القائمة علي معلول لعدم القيد، وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر للإصابة، فضلا عن محمود كهربا للرحيل إلى الدوري الليبي.

من جانبه أكد ألكسندر لافيت، المدير الفني لاستاد أبيدجان الإيفواري، أن فريقه يخشى مفاجأت الأهلى حامل اللقب وسوف يسعى لتعويض خسارته في القاهرة برباعية قائلا، "نحن في مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلي، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على الخبرات الافريقية الكافية".

وأتم ألكسندر لافيت تصريحاته قائلًا: "فريقنا لم يشارك في دوري أبطال إفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن نرغب في إثبات أنفسنا".