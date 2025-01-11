شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعيد القوة الضاربة للزمالك أمام بلاك بولز غداً فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعيد السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني للزمالك، اللاعبين الأساسيين لتشكيل مباراة بلاك بولز المقرر لها فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك، بعدما بدأ محمد صبحى مباراة أبو قير للأسمدة في لقاء دور الـ32 بكأس مصر، ونفس الحال بالنسبة لعمر جابر ومصطفى شلبى ومحمود حمدى الونش، خاصة أن الأبيض يرغب في حسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

ويضع السويسري كريستيان جروس اليوم، السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور بلام بولز في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويناقش جروس ليلة اليوم السبت مع جهازه المعاون فى الزمالك خطة مواجهة بطل موزمبيق والتشكيل الذى يخوض به اللقاء، وحذر المدرب اللاعبين فى المران الأخير من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر،خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد،خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم، السبت، قبل مباراة بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق المؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.

كما يعقد الاجتماع الفنى بأحد الفنادق للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق وذلك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم