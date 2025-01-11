شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتعاقد مع القناص وسام أبو علي ليبدأ رحلة التألق والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 يناير 2024 ، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسمياً مع الفلسطينى وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل مليون و700 ألف يورو، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي، ليقتحم قلوب جماهير القلعة الحمراء ويصبح واحداً من أهم اللاعبين فى تشكيل المارد الأحمر والمتحدث الرسمى لخط الهجوم الأهلاوى.

ونشرت صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقتها، فيديو تقديمي ينقله المراسل الفلسطيني أنس النجار من غزة قائلا: "إخواتي الكرام يعطيكم العافية.. الحياة لم ولن تتوقف من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثلا لنا ويكون إضافة قوية للأهلي العريق، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الاهلي المصري.. كل التحية".

وظهر وسام أبو علي من داخل ملعب مختار التتش مرتديا قميص النادي الأهلي حاملًا علم فلسطين، قائلا: "خلي المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويحمل المهاجم صاحب الـ25 عاما الجنسية الفلسطينية وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي ليكون اللاعب الفلسطينى الثالث بالرداء الاحمر فلقد سبق أن ارتدى من فلسطين قميص الأهلي كل من: رمزي صالح ومروان كنفاني.

ونجح وسام أبو على في الحصول على لقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز من 18 هدفا فقط، كما توج مع الأهلي بـ 3 بطولات: "دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، الدوري المصري".

وإجمالا شارك وسام أبو على مع الاهلى فى 41 مباراة بكل البطولات نجح فى تسجيل 27 هدف وصنع 7 أهداف.