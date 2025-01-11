شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستطلع "هلال" ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ساجردادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش مباراة صعبة، فى السادسة مساء اليوم السبت، حينما يحل ضيفاً على ساجرادا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد في الجولة الثالثة ثم فاز على الترجى بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا عن بيراميدز في مباراة ساجرادا الليلة بسبب الاصابة كما يغيب محمد حمدى بعدما فضل الجهاز الطبي إستبعاده من اللقاء بسبب إصابته في عضلات البطن .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كل من أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ ، وفى خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا وفى خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

من جانبه، شدد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، على لاعبي فريقه ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة لحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات بطل أنجولا عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

وفي المقابل، طالب روكى سابيرى مدرب ساجرادا الأنجولى لاعبيه بضرورة الحفاظ على فرص تأهلهم لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عن طريق الفوز على بيراميدز الليلة مشدداً على ضرورة إستغلال إنصاف الفرص لهز شباك بطل مصر.