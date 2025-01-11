شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى واستاد أبيدجان اليوم السبت فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 11 يناير 2025 07:30 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرمع استاد أبيدجان الإيفواري، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..1_مشوار الاهلى واستاد أبيدجان الايفوارى
الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد، ثم حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية، ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة، ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد بالجولة الماضية.
فيما بدأ استاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية مقابل هدفين في القاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم تعادل مع أولاندو بيراتس بهدف لكل فريق ثم خسر من أورلاندو بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.
2_القيمة التسويقية للأهلى واستاد أبيدجان تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.
3_ أرقام كولر مع الأهلى
خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 140 مباراة، فاز فى 98 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 260 هدفا وتلقت شباكهم 84، وخرج بشباك نظيفة فى 80 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)
وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.
ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.
5_ مواجهات الاهلى والاندية الايفوارية
سبق والتقى الأهلي مع الفرق الإيفوارية في 21 مواجهة نجح الفريق الأحمر من تحقيق الفوز 11 مرة وتعادل 4 والخسارة 6 مرات من الفرق الإيفوارية.
ويعد فريق أسيك أبيدجان، هو الفريق صاحب أكبر عدد من الهزائم التي منى بها أي فريق إيفواري من الأهلي "5 هزائم من إجمالي 10 مباريات".
ويعد فيرق أسيك أبيدجان أكثر الفرق الإيفوارية تحقيقا للفوز على الأهلي بعدد 3 مباريات، و2 لصالح أفريكا سبورت، وخلال تاريخ الأهلي القصير أمام سيوى سبورت، فاز في مباراتين، وتعادل في أخرى، وخسر ثالثة.
أحرز الأهلي في مبارياته أمام الأندية الإيفوارية 28 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 20 مرة.
كان أكبر فوز قد حققه الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الكرة الإيفوارية، أمام فريق إستاد أبيدجان 4-2 بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى في حين تعرض البطل المصري إلى أكبر هزائمه أمام فريق أفريكا سبورت في دور الثمانية، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0 .
بداية المواجهات بين الأهلي وأندية كوت ديفوار، كانت في عام 1984، أمام فريق أسيك، في بطولة كأس الكؤوس على ملعب الأخير، وخسر يومها الأهلي بنتيجة 2-1، إلا أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز إيابًا بالقاهرة، بنتيجة 3-1 ليمر من عقبة أسيك، وكانت آخر نتيجة هي فوز الأهلي 4-2 أمام إستاد أبيدجان بالجولة الاولى لدور المجموعات بالنسخة الحالية.
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