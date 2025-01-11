شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى واستاد أبيدجان اليوم السبت فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرمع استاد أبيدجان الإيفواري، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الاهلى واستاد أبيدجان الايفوارى

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد، ثم حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية، ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة، ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد بالجولة الماضية.

فيما بدأ استاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية مقابل هدفين في القاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم تعادل مع أولاندو بيراتس بهدف لكل فريق ثم خسر من أورلاندو بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

2_القيمة التسويقية للأهلى واستاد أبيدجان تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو. 2_القيمة التسويقية للأهلى واستاد أبيدجان تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

3_ أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 140 مباراة، فاز فى 98 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 260 هدفا وتلقت شباكهم 84، وخرج بشباك نظيفة فى 80 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

4_ الاهلى يبحث عن اللقب الأفريقى الثالث على التوالى