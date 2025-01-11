شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق ساجرادا الانجولى في الجولة الخامسة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب مجموعة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

2_القيمة التسويقية لبيراميدز وساجرادا الانجولى

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.78 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 550 ألف يورو.

3_حكم مباراة بيراميدز وساجرادا الانجولى

يدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

4_مشوار بيراميدز فى دوري الابطال

يخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد في الجولة الثالثة ثم فاز على الترجى بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

5_قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا الانجولى

تضم قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا كل من أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ ، وفى خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا وفى خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.