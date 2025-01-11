شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيري غداً فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم، السبت، استعداداته لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري ، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غدٍ، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

يحل المصرى البورسعيدى في السادسة مساء غد، الأحد ضيفا ثقيلا على إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية في الجولة الخامسة بالكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباريات المصري البورسعيدى فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات المصري البورسعيدى فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وضم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، 23 لاعبًا في قائمة الفريق التي تستعد للقاء المرتقب، جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع: باهر المحمدي ، محمد دبش ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، حسن علي ، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم ، كريم بامبو ، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب الجزائري من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما عاد باهر المحمدي مدافع الفريق إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة المصري وأنيمبا للطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.

يحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، حيث يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية.