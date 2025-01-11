شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستضيف الإسماعيلى فى الجولة الثامنة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

في الرابعة مساءً، يحل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي، في مواجهة مثيرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في مباراة قوية، حيث يبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه بجدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر.

وكان البنك الأهلي فاز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف في عقر داره، بينما فاز الإسماعيلي على مودرن سبورت بنتيجة بثلاثية نظيفة "اعتبارياً"، بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب في مواجهة الدراويش.

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في مباراتين وتعادلوا في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 9 نقاط بعد الفوز الاعتباري على مودرن سبورت، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، وفاز الدراويش في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.