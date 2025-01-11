الامارات | غلق باب التسجيل في «ماراثون دبي» قبل انطلاقه بساعة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة للنسخة الـ24 من ماراثون دبي، استمرار فتح باب المشاركة في الماراثون، حتى الخامسة من فجر يوم غدٍ الأحد، قبل ساعة واحدة من انطلاق السابق من شارع أم سقيم، الذي يقام بمشاركة نخبة من أبطال العالم في سباقات الرجال والسيدات.

وقال المنسق العام للماراثون، المستشار أحمد الكمالي، إن هذه الخطوة جاءت من جانب اللجنة المنظمة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من كل فئات المجتمع في سباقات الماراثون الثلاثة، وبما يُحافظ على مكانة ماراثون دبي الدولي، الذي أصبح قبلة لجذب الآلاف من المشاركين من دول العالم كافة.

وكانت اللجنة المنظمة للماراثون قد عقدت مؤتمراً صحافياً أمس، للكشف عن المشاركين في السباق الرئيس البالغة مسافته 42.195 كيلومتراً، والذي سيحظى بمشاركة أكثر من 100 بطل وبطلة من الفائزين في ماراثون المدن بجميع أنحاء العالم.

وأكد الكمالي خلال المؤتمر الصحافي أن من الصعب التكهن بنتيجة السباق هذا العام، في ظل وجود هذه الكوكبة من العدائين، وأضاف: «أنا على ثقة بأن السباق سيكون ناجحاً هذا العام، من حيث المستوى، مع قدوم عدائين شبان لديهم مستقبل كبيرة مع مثل هذا النوع من السباقات، وأتوقع أن يكونوا رقماً صعباً في سباق الغد». وأشار الكمالي، إلى أن كل الدوائر والهيئات الحكومية في دبي قامت بدورها على أفضل ما يكون لإنجاح الماراثون.

ويتقدم المشاركين الإثيوبي، ليليسا ديسيسا، حامل لقب الماراثون في نسخة 2013، الذي انطلق من خلاله لنيل ألقاب ماراثون بوسطن في عامي 2013 و2015، وماراثون نيويورك في عام 2018 قبل أن يتوج بطلاً للعالم في ماراثون الدوحة في عام 2019.

كما تضم قائمة المشاركين الكيني دينيس كيميتو، صاحب الرقم القياسي لماراثون دبي، بزمن 2:03 ساعة، الذي مازال صامداً منذ أربع سنوات.

وعلى صعيد منافسات النخبة للسيدات، تتصدر الفائزة بماراثون سيدني 2022، الإثيوبية تيغيست جيرما، تشكيلة المنافسين في ماراثون دبي، بعدما حققت أفضل زمن شخصي في الماراثون وهو 2:18:52، في حين ستسعى مواطنتها زينبا ييمير الفائزة بماراثون برشلونة 2023، وزميلتها الإثيوبية بطلة ماراثون دبي 2023 ديرا ديدا أيضاً، إلى الفوز باللقب بأفضل زمن.

ويشارك للمرة الأولى في ماراثون دبي هذا العام العداء البارالمبي البريطاني ريتشارد وايتهيد، حامل الرقم القياسي العالمي في ماراثون الرياضيين الذين يعانون بتر الركبة الثنائية، والذي ركض ماراثون شيكاغو 2024 في زمن قياسي قدره 2:41:36 في أكتوبر.

وفاز وايتهيد بالعديد من الميداليات الذهبية في الألعاب البارالمبية في لندن (2012) وريو (2016)، كما حقق أربعة ألقاب في بطولة العالم، ويتطلع إلى الفوز في ماراثون دبي.

. ماراثون دبي ينطلق فجر غدٍ الأحد من شارع أم سقيم.