الامارات | صدارة الدوري بـ «الختم الأحمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى شباب الأهلي قمة دوري أدنوك للمحترفين، على وقع انتصاره على مستضيفه العين بهدف نظيف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة، والتي أقيمت أمس على استاد هزاع بن زايد.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد العين عند 19 نقطة، متراجعاً خطوة كبيرة عن صراع المنافسة على لقب الدوري بتواجده في المركز السادس.

وشد مدرب العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، الأنظار في أول مواجهة له ضد فريقه السابق شباب الأهلي، الذي قاده في الموسم قبل الماضي لنيل لقب الدوري.

واندفع العين هجومياً منذ بداية المباراة ومارس ضغطاً قوياً على دفاع شباب الأهلي، فأهدر سفيان رحيمي أولى الفرص الخطرة للتسجيل، التي أبعدها الحارس حمد المقبالي.

وانتقلت الأفضلية بعد ذلك لمصلحة شباب الأهلي، الذي عرف كيف يُربك خط وسط العين ودفاعه بفضل الضغط المتقدم.

واستطاع الفريق الضيف أن يستغل الثغرة الموجودة في الجهة اليمنى للعين، فتمكن بالا من صناعة هدف المباراة الوحيد بتمريرة سحرية إلى سردار آزمون، الذي سبق دفاع الزعيم وحول الكرة إلى داخل المرمى «34».

وجاءت الفرصة على طبق من ذهب للعين لإدراك التعادل بحصوله على ضربة جزاء، انبرى لها لابا كودجو، لكن حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، الذي كان أحد نجوم اللقاء، تصدى لها.

واختلف أداء الزعيم بصورة كبيرة في الشوط الثاني، وتعددت فرصه للوصول إلى شباك شباب الأهلي، لكنه اصطدم بتألق الحارس حمد المقبالي.

وكاد سردار آزمون، أن يسجل الهدف الثاني حينما انفرد بالمرمى، لكنه تباطأ في التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف دون ردّ.