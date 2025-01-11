الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مؤثر

تمنّى لاعب مؤثر من فريق كلباء يلعب في خطي الدفاع والوسط، ونجح في صناعة أهداف حاسمة، الحصول على الجنسية الإماراتية، متمنياً أن يكون ذلك قريباً لعله يسهم في دعم المنتخب مستقبلاً.

خرق

نبّهت إدارة نادٍ في الدرجة الأولى مدرب الفريق إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل الرجوع إليها، لأن ذلك يعد خرقاً للعقد الموقع بينهما، وحذّرت المدرب من ذلك للحفاظ على بيئة عمل مثالية.

عودة

أصبح لاعب في أحد المنتخبات الخليجية قريباً من العودة للمشاركة مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن انضم سابقاً إلى اثنين من أندية الدولة وقدّم أداء مميزاً.

نتائج

استغرب جمهور لدوري المحترفين النتائج الثقيلة التي تعرّضت لها فرق العروبة وبني ياس والبطائح في الجولة الـ11 من الدوري التي لُعبت مبارياتها بعد فترة توقف جيدة لم يتم استثمارها بشكل جيد، خصوصاً أن هذه الفرق كانت بحاجة إلى نقطة في الملعب.

تصريحات

طلب مدرب فريق محترف من مساعده التحدّث لوسيلة إعلامية بدلاً منه، بداعي أنه يركز على توظيف اللاعبين، ويخشى من تشتت ذهنه، خصوصاً في لحظة اعتماد التشكيلة الأساسية للمباراة.

إلغاء

اقترح مراقبون لدوري الدرجة الأولى إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، وتصعيد فريقين من الدرجة الثانية، بحيث يكونان قادرين على المشاركة في دوري الدرجة الأولى، بهدف رفع عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل.

[email protected]